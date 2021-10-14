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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Первый тизер-трейлер The Invincible

Опубликовано: вчера, 18:53:03
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Основанная выходцами из CD Project RED польская студия Starward Industries представила первый тизер-трейлер одиночного ретро-футуристического триллера The Invincible, вдохновленного повестью знаменитого писателя Станислава Лема — «Непобедимый».

Действие повествования развивается в альтернативной вселенной, где цифровые технологии не были изобретены. Несмотря на это, человечеству удалось выйти в открытый космос и колонизировать новые планеты.

Тизер представляет главную героиню, доктора Ясну, и звездного навигатора Новика, которые пытаются покинуть планету Регис-III. Разработчики обещают создать разветвленную историю с несколькими вариантами развития событий, на которые будут напрямую влиять принятые решения.

Игра The Invincible находится в разработке для РС и консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X). Точная дата релиза пока неизвестна.

Teaser Trailer [RUS]
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