Первый тизер-трейлер The Invincible

Основанная выходцами из CD Project RED польская студия Starward Industries представила первый тизер-трейлер одиночного ретро-футуристического триллера The Invincible, вдохновленного повестью знаменитого писателя Станислава Лема — «Непобедимый».

Действие повествования развивается в альтернативной вселенной, где цифровые технологии не были изобретены. Несмотря на это, человечеству удалось выйти в открытый космос и колонизировать новые планеты.

Тизер представляет главную героиню, доктора Ясну, и звездного навигатора Новика, которые пытаются покинуть планету Регис-III. Разработчики обещают создать разветвленную историю с несколькими вариантами развития событий, на которые будут напрямую влиять принятые решения.

Игра The Invincible находится в разработке для РС и консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X). Точная дата релиза пока неизвестна.