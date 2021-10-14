Разработчики Dying Light 2 рассказали о заброшенных постройках

В новом дневнике, посвященном созданию постапокалиптического приключения Dying Light 2 Stay Human, разработчики из Techland поведали о механике заброшенных строений. Она будет неразрывно связана с системой игровых фракций.

Некоторые участки Города на первый взгляд покажутся обычными руинами. Главный герой может заняться восстановлением постройку и впоследсствии передать ее одной из крупных городских фракций. Тогда былые руины воспрянут в виде нового, полностью функционирующего здания. В зависимости от того, какая фракция займется реконструкцией, внешний вид и назначение постройки может измениться. Там могут появиться новые торговцы, коллекционные вещи и квестодатели. Кроме того, в некоторых восстановленных регионах будут находится специальные полигоны для тренировок с разнообразным уникальным оружием.

Еще разработчики немного рассказали о дополнительных испытаниях. Они будут разделены на боевые, предполагающие использование разного оружия необычным образом, и паркурные, в первую очередь связанные с гонками и заданиями по быстрой доставке.

Dying Light 2 Stay Human выходит 4 февраля 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.