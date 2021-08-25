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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер предзаказов World War Z: Aftermath

Опубликовано: 25.08.2021 16:50:24
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Издательство Focus Home Interactive и студия Saber Interactive выпустили свежий трейлер World War Z: Aftermath. Его посвятили старту предварительных заказов нового издания зомби-шутера.

В ролике кратко рассказали о главных особенностях проекта и продемонстрировали несколько геймплейных фрагментов. Aftermath включает две новые локации – Рим и Камчатку. Свежая версия игры также отметится видом от первого лица, добавит класс защитник и много более мелкого контента: приемы ближнего боя, оружие, облики и ежедневные задания.

World War Z: Aftermath выйдет 21 сентября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One. На PS5, Xbox Series X и S игра будет работать по обратной совместимости. Предзаказ откроет доступ к шутеру на два дня раньше.

Pre-Order Trailer [RUS]
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