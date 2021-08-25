В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2

Компания ROCKFISH Games сегодня выпустила в Steam новую демонстрационную версию космического экшена EVERSPACE 2. Она включает в себя первые пять основных и две побочные миссии. Имея доступ ко всему первому сектору системы Ceto, вы сможете столкнуться с рядом случайных встреч и секретов.

В демо вы получите возможность прокачаться только до пятого уровня, но после все равно сможете зарабатывать ресурсы и валюту. Все файлы сохранение будут перенесены в полную версию игры после ее покупки.

Напомним, что сейчас EVERSPACE 2 находится в раннем доступе.