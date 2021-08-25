НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
31617
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (8)Видео (5)Скриншоты (14)

В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2

Опубликовано: 1 час. 2 мин. назад
Поделиться:  

Компания ROCKFISH Games сегодня выпустила в Steam новую демонстрационную версию космического экшена EVERSPACE 2. Она включает в себя первые пять основных и две побочные миссии. Имея доступ ко всему первому сектору системы Ceto, вы сможете столкнуться с рядом случайных встреч и секретов.

В демо вы получите возможность прокачаться только до пятого уровня, но после все равно сможете зарабатывать ресурсы и валюту. Все файлы сохранение будут перенесены в полную версию игры после ее покупки.

Напомним, что сейчас EVERSPACE 2 находится в раннем доступе.

 

Скриншот игры EVERSPACE 2

 

Вам также может быть интересно
Обзор гарнитуры Razer Opus X Корпорация геймерского добра Razer развивает линейки своих продуктов как интенсивно, так и экстенсивно. В случае «вглубь» уже сложно найти конкурентов лазерам мышей, переключателям клавиатуры и подсветкам ковриков... Обзор гарнитуры Razer Opus X King's Bounty II – обзор Вот мы и дождались релиза King’s Bounty II! Для второй номерной части серии разработчики решили переосмыслить геймплей на глобальной карте, преобразив его в вид от третьего лица. Пошла ли такая радикальная смена ракурса игре на пользу – читайте в нашем обзоре. King's Bounty II – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 2 мин. назад0В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2 вчера, 21:34:391Десантирование автомобилей – новый трейлер Forza Horizon 5 вчера, 21:21:400Релизный трейлер Psychonauts 2 вчера, 20:54:490Культ Святого Взрыва встряхнет Wasteland 3 этой осенью вчера, 20:49:090SpellForce III анонсирована на консолях вчера, 20:21:362Трейлер геймплея Dying Light 2 Stay Human с gamescom 2021 вчера, 19:49:330Неожиданная встреча в трейлере Marvel's Guardians of the Galaxy
Новости игр
Названа дата выхода Syberia: The World BeforeИГРЫ Названа дата выхода Syberia: The World Before Microids объявила дату релиза новых приключений знаменитой Кейт Уокер – Syberia: The World Before. Проект выйдет на ПК (Steam, GOG и Epic Games Store) 10 декабря 2021 года, а также на консолях, однако только в 2022 году... Анонс The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary EditionИГРЫ Анонс The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Во время трансляции QuakeCon 2021 компания Bethesda объявила о перевыпуске The Elder Scrolls V: Skyrim в виде Anniversary Edition. Переиздание, которое включит в себя Skyrim Special Edition и более 500 элементов дополнительного... Трейлер к релизу King's Bounty IIИГРЫ Трейлер к релизу King's Bounty II 1C Entertainment и Deep Silver опубликовали премьерный трейлер тактической ролевой игры King's Bounty II. Ролик наполнили фрагментами из игры и попытались показать их в кинематографическом формате...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Десантирование автомобилей – новый трейлер Forza Horizon 5Ctrl + стрелка вправо