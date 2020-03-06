Трейлер новой главы Chains of Hate для Dead by Daylight

Компания Behaviour Interactive готовит сейчас пятнадцатую по счету главу для хоррора Dead by Daylight под названием Chains of Hate. Она добавит в игру карту, убийцу и выжившего – в течение марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Кинематографичный трейлер оказался посвящен именно новому убийце – Калебу Куину. Будучи в прошлом блестящим инженером, он превратился в хладнокровного охотника за головами, который использует смертоносное оружие собственного изобретения.

Антагонист находится в окружении зловещих строений, выполненных в стилистике Дикого Запада. Его локация и станет новой игровой картой под названием Dead Dawg Saloon, где некогда случилась ужасная кровавая бойня.

Выжившая Зарина Кассир – это последнее по-настоящему важное нововведение главы Chains of Hate. С ней нас познакомят ближе к релизу апдейта.