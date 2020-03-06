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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Трейлер новой главы Chains of Hate для Dead by Daylight

Опубликовано: 7 час. 28 мин. назад
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Компания Behaviour Interactive готовит сейчас пятнадцатую по счету главу для хоррора Dead by Daylight под названием Chains of Hate. Она добавит в игру карту, убийцу и выжившего – в течение марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Кинематографичный трейлер оказался посвящен именно новому убийце – Калебу Куину. Будучи в прошлом блестящим инженером, он превратился в хладнокровного охотника за головами, который использует смертоносное оружие собственного изобретения.

Антагонист находится в окружении зловещих строений, выполненных в стилистике Дикого Запада. Его локация и станет новой игровой картой под названием Dead Dawg Saloon, где некогда случилась ужасная кровавая бойня.

Выжившая Зарина Кассир – это последнее по-настоящему важное нововведение главы Chains of Hate. С ней нас познакомят ближе к релизу апдейта.

Chains of Hate Trailer
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