Тьма грядет: опубликован тизер Спауна для Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm уже несколько месяцев добавляет в Mortal Kombat 11 новых персонажей, являющихся частью DLC Kombat Pack. Сегодня она опубликовала тизер Спауна – последнего героя из комплекта, который выйдет 17 марта 2020 года.

По-видимому, подробной информацией о Спауне девелоперы поделятся 8 марта. Стоит ожидать полноценного трейлера, где нам покажут основные приемы и фаталити этого мрачного бойца.

В составе Kombat Pack 1, помимо Спауна, также находятся Шанг Цунг, Ночной волк, Т-800, Синдел и Джокер. Сейчас Mortal Kombat 11 можно оценить бесплатно – в рамках акции для PS4 и Xbox One, которая завершится 9 марта.