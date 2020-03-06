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Тьма грядет: опубликован тизер Спауна для Mortal Kombat 11

Опубликовано: 7 час. 49 мин. назад
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Студия NetherRealm уже несколько месяцев добавляет в Mortal Kombat 11 новых персонажей, являющихся частью DLC Kombat Pack. Сегодня она опубликовала тизер Спауна – последнего героя из комплекта, который выйдет 17 марта 2020 года.

По-видимому, подробной информацией о Спауне девелоперы поделятся 8 марта. Стоит ожидать полноценного трейлера, где нам покажут основные приемы и фаталити этого мрачного бойца.

В составе Kombat Pack 1, помимо Спауна, также находятся Шанг Цунг, Ночной волк, Т-800, Синдел и Джокер. Сейчас Mortal Kombat 11 можно оценить бесплатно – в рамках акции для PS4 и Xbox One, которая завершится 9 марта.

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