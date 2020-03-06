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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Симулятор квиддича Broomstick League вышел на PC и собирается на консоли

Опубликовано: 7 час. 3 мин. назад, Mypulse
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Компания Blue Isle выпустила вчера в раннем доступе Steam симулятор квиддича под названием Broomstick League. Доработка игры будет идти примерно в течение года, после чего она сразу выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Ранняя версия Broomstick League содержит несколько сказочных арен, полноценное обучение, системы матчмейкинга для мультиплеерных сессий, кастомизацию героев, метлы и волшебных палочек, три режима и многое другое. Здешние состязания, что важно, отличаются от православного квиддича из вселенной «Гарри Поттера»: в вашем распоряжении окажутся только один мяч, одно кольцо для забивания голов, а также различные заклинания.

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