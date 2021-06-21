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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу Dark Alliance: Dungeons & Dragons

Опубликовано: вчера, 19:55:31
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Tuque Games и Wizards of the Coast опубликовали кинематографический трейлер к релизу Dark Alliance: Dungeons & Dragons. В нем сначала показывается, как дракон напал на группу из четырех главных героев.

Дриззт принялся объяснять тактику сражения с монстром, но Вульфгар его не послушался и решил пойти в лобовую атаку, за что и поплатился. Затем в ролике разворачивается зрелищная битва, где персонажи используют умения и даже осадные оружия.

Dark Alliance: Dungeons & Dragons выйдет завтра, 22 июня, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series X.

Official Cinematic Launch Trailer
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