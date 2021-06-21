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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V

Опубликовано: вчера, 19:45:18
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Студия Atlus и издательство SEGA опубликовали новый трейлер Shin Megami Tensei V. В нем показали много геймплейных кадров проекта, в том числе со сражениями и исследованием мира.

Драки в игре реализованы в пошаговом режиме с возможностью применять разнообразные умения и бить в слабые места врагов. А во время изучения мира главный герой бегает среди постапокалиптических видов, разговаривает с персонажами и выполняет задания.

Shin Megami Tensei V выйдет 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Gameplay Trailer
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новыестарые5 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 23:56:43
andystorm писал(а):
Я более чем уверен что эксклюзивность данной игры будет временной, учитывая что данная франшиза принадлежит Sega. Они кстати в прошлом году говорили что эта игра может выйти на пк.
Не говорили они такого никогда (ну или если у тебя есть ссылка на интервью где они говорят, что собираются портировать SMT V - скинь её мне). Теоретически она может выйти, но на практике пока что официально это эксклюзив Switch. Про Персону 5 (тоже принадлежащую Сеге) вон уже 3 года слухи ходят, что портируют на ПК или Switch, а всё ещё эксклюзив Сони.
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)вчера, 21:25:34
Я более чем уверен что эксклюзивность данной игры будет временной, учитывая что данная франшиза принадлежит Sega. Они кстати в прошлом году говорили что эта игра может выйти на пк.
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)вчера, 21:22:24
Mas7er писал(а):
Я понимаю, почему может показаться, что это девочка, но нет, главный герой мужского пола)
Спасибо, поправил
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 20:46:16
Mas7er писал(а):
Я понимаю, почему может показаться, что это девочка, но нет, главный герой мужского пола)
Если он миленький, то какая разница (с).
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 20:07:51
 
во время изучения мира главная героиня бегает среди постапокалиптических видов
Я понимаю, почему может показаться, что это девочка, но нет, главный герой мужского пола)
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