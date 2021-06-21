Геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V

Студия Atlus и издательство SEGA опубликовали новый трейлер Shin Megami Tensei V. В нем показали много геймплейных кадров проекта, в том числе со сражениями и исследованием мира.

Драки в игре реализованы в пошаговом режиме с возможностью применять разнообразные умения и бить в слабые места врагов. А во время изучения мира главный герой бегает среди постапокалиптических видов, разговаривает с персонажами и выполняет задания.

Shin Megami Tensei V выйдет 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch.