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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза Aliens: Fireteam Elite

Опубликовано: 6 час. 28 мин. назад
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Aliens: Fireteam Elite (бывшая Aliens: Fireteam) – это кооперативный боевик во вселенной «Чужих», действие которого разворачивается спустя 23 года после событий оригинальной трилогии фильмов. За создание проекта отвечает Cold Iron Studios, которая недавно объявила его дату релиза. Игра появится на полках магазинов 24 августа 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предварительные заказы Aliens: Fireteam Elite уже стартовали.

Согласно заявлениям разработчиков, их боевик поддерживает совместную игру в рамках одной экосистемы. Например, пользователи Xbox One смогут развлекаться с владельцами Series X и Series S, а с аудиторией PlayStation и ПК – нет.

 

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