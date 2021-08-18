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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер демоверсии Tales of Arise

Опубликовано: вчера, 18:22:23
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Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment выпустили очередной трейлер японской ролевой игры Tales of Arise. Его посвятили демоверсии, которая уже доступна на консолях текущего и предыдущего поколений. На персональных компьютерах опробовать проект не получится.

Ролик показывает, какой контент реализован в тестовом варианте. Пользователи смогут пройти вступительную часть кампании, исследовать мир, сражаться с эпическими монстрами и управлять шестью персонажами разных классов, включая главных героев – Алфена и Шион.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Demo Trailer
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