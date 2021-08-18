Трейлер демоверсии Tales of Arise

Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment выпустили очередной трейлер японской ролевой игры Tales of Arise. Его посвятили демоверсии, которая уже доступна на консолях текущего и предыдущего поколений. На персональных компьютерах опробовать проект не получится.

Ролик показывает, какой контент реализован в тестовом варианте. Пользователи смогут пройти вступительную часть кампании, исследовать мир, сражаться с эпическими монстрами и управлять шестью персонажами разных классов, включая главных героев – Алфена и Шион.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.