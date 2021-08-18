НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
116
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (2)

Новый трейлер Pokemon Legends: Arceus

Опубликовано: вчера, 17:49:14
Поделиться:  

Студия Game Freak и издательство Nintendo опубликовали новый трейлер MMORPG Pokemon Legends: Arceus. В ролике много внимания уделили региону Синно, где разворачиваются события игры. Он включает населенные пункты и несколько биомов, которые стали домом для разных покемонов. На видео мелькают Буизель, Тортвиг, Гардевуар и многие другие.

Путешествовать по Синно можно пешком, на транспорте или по воздуху с помощью специального питомца. Поимка покемонов и сражения тоже показаны на видео. Боевую систему в проекте немного изменили, если сравнивать с основной серией.

Pokemon Legends: Arceus выйдет 28 января 2022 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Official Trailer 2
Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 27 августа. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает P-r-i-n-c-e. TORGI за King's Bounty II Игры PlayStation Plus в августе 2021 года Sony опубликовала перечень игр, которые вошли в бесплатную подборку для подписчиков PlayStation Plus. По качеству и популярности проектов этот месяц значительно уступает предыдущим. Но зато пользователям достанется одна новинка... Игры PlayStation Plus в августе 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
9 час. 33 мин. назад1Геймплейная демонстрация Life Is Strange: True Colors вчера, 18:22:230Трейлер демоверсии Tales of Arise вчера, 17:49:140Новый трейлер Pokemon Legends: Arceus вчера, 17:16:340Трейлер к релизу Ghost of Tsushima Director's Cut вчера, 11:57:110Diablo II: Resurrected – открытый бета-тест на выходных вчера, 09:56:270Римейк Myst получил дату релиза на ПК и Xbox 17.08.2021 18:01:571Релизный трейлер Humankind
Новости игр
Римейк Myst получил дату релиза на ПК и XboxИГРЫ Римейк Myst получил дату релиза на ПК и Xbox Компания Cyan Worlds, известная серией приключенческих игр со сложными головоломками Myst, назвала дату релиза римейка первой части на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG), Xbox One и Xbox Series X/S... Diablo II: Resurrected – открытый бета-тест на выходныхИГРЫ Diablo II: Resurrected – открытый бета-тест на выходных В прошлые выходные компания Blizzard проводила бета-тестирование Diablo II: Resurrected для тех, кто оформил предварительный заказ или получил код за просмотр Twitch-трансляций. Теперь же, с 20 августа в 20:00 МСК... Оценки HumankindИГРЫ Оценки Humankind Журналисты опубликовали обзоры Humankind, в которых поделились мнениями о новой глобальной стратегии Amplitude Studios и Sega. Игра в целом получила хорошие отзывы. На Metacritic у нее 80 баллов после 19 рецензий...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к релизу Ghost of Tsushima Director's CutCtrl + стрелка вправо