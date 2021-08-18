Новый трейлер Pokemon Legends: Arceus

Студия Game Freak и издательство Nintendo опубликовали новый трейлер MMORPG Pokemon Legends: Arceus. В ролике много внимания уделили региону Синно, где разворачиваются события игры. Он включает населенные пункты и несколько биомов, которые стали домом для разных покемонов. На видео мелькают Буизель, Тортвиг, Гардевуар и многие другие.

Путешествовать по Синно можно пешком, на транспорте или по воздуху с помощью специального питомца. Поимка покемонов и сражения тоже показаны на видео. Боевую систему в проекте немного изменили, если сравнивать с основной серией.

Pokemon Legends: Arceus выйдет 28 января 2022 года эксклюзивно на Nintendo Switch.