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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Тизер и старт предзаказов Twin Mirror

Опубликовано: вчера, 19:46:36
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Студия Dontnod Entertainment и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали новый тизер Twin Mirror – психологического триллера, в котором пользователи превратятся в участников загадочного расследования. Ролик длительностью 30 секунд почти не содержит свежих кадров. Он лишь показывает фрагменты завязки и встречи главного героя с персонажами.

Новое видео опубликовали с целью сообщить об открытии предварительных заказов. Все желающие уже могут приобрести игру на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One. А выйдет она 1 декабря 2020 года.

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Mas7er (уровень 25)вчера, 21:14:35
Эксклюзивность EGS для новых релизов - признак того, что разработчик не уверен в своем продукте. Это не всегда значит, что игра плохая, но это уж точно повод не брать предзаказ и глянуть сначала на то, что получилось на релизе
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