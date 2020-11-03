Тизер и старт предзаказов Twin Mirror

Студия Dontnod Entertainment и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали новый тизер Twin Mirror – психологического триллера, в котором пользователи превратятся в участников загадочного расследования. Ролик длительностью 30 секунд почти не содержит свежих кадров. Он лишь показывает фрагменты завязки и встречи главного героя с персонажами.

Новое видео опубликовали с целью сообщить об открытии предварительных заказов. Все желающие уже могут приобрести игру на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One. А выйдет она 1 декабря 2020 года.