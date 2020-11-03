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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Игра по «Аватару» от Ubisoft выйдет не раньше 2022 года

Опубликовано: вчера, 18:49:55, Sailas77
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Издательство Ubisoft опубликовало финансовый отчет, в котором упомянуло игру по «Аватару». Этот проект анонсировали еще в 2017 году, и с тех пор о нем почти не упоминали. А сейчас стало известно, что в ближайшее время указанное творение не появится на полках магазинов. Выход игры перенесли на финансовый год 2022-2023. Получается, раньше апреля 2022-го релиз проекта по «Аватару» не состоится.

Скорее всего, это связано с переносом продолжения одноименной франшизы фильмов. Сиквел «Аватара» появится на больших экранах только в декабре 2022 года. Пересекаются ли события ленты и игры, неизвестно.

 

 

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