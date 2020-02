The Dark Pictures: Little Hope – новые скриншоты и релизное окно

Студия Supermassive Games выпустила в прошлом году достаточно средненький хоррор The Dark Pictures: Man of Medan. Примечательно, что девелоперы собираются развивать «серию» и дальше: всего они хотят представить аж восемь интерактивных фильмов ужасов. Второй из них, The Dark Pictures: Little Hope, обзавелся сегодня свежими скриншотами и релизным окном – лето 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

Сюжет продолжения поведает о заброшенном городке Литтл-Хоуп. В главной роли окажутся четыре студента и их учитель, пытающиеся сбежать от кошмарных видений. Последние насылаются неким злом, источник которого героям и предстоит отыскать.

Little Hope, как и Man of Medan, будет нелинейной игрой. В ходе прохождения вам придется принимать важные решения, нередко приводящие к гибели персонажей. На старте новинка сразу получит два кооперативных режима: «Совместную историю», где пара геймеров вместе проходят сюжет, а также «Киновечеринку», в которой участвуют несколько пользователей, но в порядке очереди и за одним экраном.