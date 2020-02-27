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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Симулятор полетов InnerSpace стал временно бесплатным в Epic Games Store

Опубликовано: 2 час. 40 мин. назад, Mypulse
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В течение трех последних недель компания Epic Games раздавала в своем магазине сразу по две бесплатные игры. Но сегодня она решила вернуться к прежнему темпу и ограничилась одним проектом – симулятором полетов InnerSpace.

Медитативная InnerSpace предложит вам изучить мир, который находится на грани исчезновения. Вооружившись высокотехнологичным аппаратом, вы отправитесь исследовать облака и океаны с целью отыскать следы существования древней цивилизации.

InnerSpace получила от игроков и журналистов достаточно смешанные отзывы. Забрать ее можно по этой ссылке до 5 марта 2020 года.

 

InnerSpace картинка

 

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