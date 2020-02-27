DLC Federations для Stellaris получило дату релиза

В прошлом году компания Paradox Interactive анонсировала для своей космической стратегии Stellaris дипломатическое дополнение под названием Federations. Сегодня же оно наконец-то получило точную дату релиза – 17 марта 2020 года для PC (предзаказ уже доступен).

Ключевые особенности DLC сконцентрированы на системе дипломатии. Используя перо вместо плазмогана, вы сможете проводить различные реформы и править своей галактикой без каких-либо вооруженных конфликтов. Также Federations обращается к инструментам внутренней политики, расширяет возможности федераций и позволяет создать могущественный сенат.