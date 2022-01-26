Techland рассказала о развитии Dying Light 2 после релиза

Techland обнародовала дорожную карту пост-релизного развития грядущей новинки Dying Light 2. Первую порцию нового контента геймеры получат уже в феврале бесплатно – эта DLC-добавка вдохновлена борьбой фракций. В марте пользователей ожидает первая серия игровых испытаний.

Апрель станет месяцем череды первых ивентов, вращающихся вокруг мутировавших зараженных. Вторая волна событий пройдет в мае, а первое сюжетное дополнение игроки смогут опробовать в июне. Со слов представителей Techland, пост-релизное развитие проекта рассчитано на пять лет, начиная с 2022 года. А с июня этого года ожидается второй сюжетный аддон для Dying Light 2. Однако и это еще не все – новые виды оружия, врагов, свежие истории, события и испытания не перестанут радовать поклонников серии Dying Light и далее, причем как за деньги, так и бесплатно.

Релиз новинки запланирован на 4 февраля для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и облачной версии для Switch.



