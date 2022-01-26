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OLEGatorCF Опубликовал OLEGatorCF 1

Blizzard готовит новую игру на выживание

Опубликовано: 26.01.2022 12:19:56, OLEGatorCF
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Компания Blizzard трудится над новым проектом на выживание для PC и консолей. Игра по некой "совершенно новой вселенной" находится на раннем этапе создания, поэтому информации о ней пока, как кот наплакал.

Со слов разработчиков, повествование развернется в новой вселенной, где "прорва героев, которых нам еще только лишь предстоит повстречать", "историй, которые еще не рассказаны" и "приключений, что еще не были пережиты". Не густо, но пока это все, что известно о новом замысле Blizzard.

Напомним, что студия еще не до конца оправилась связанных с ней скандалов и уволнения ряда сотрудников, а потому все еще набирает специалистов, в том числе и на свой новый проект.

 

Blizzard готовит новую игру на выживание

 

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