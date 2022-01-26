Ранний анонс Crysis 4

Студия Crytec сообщила, что четвертая часть шутера Crysis находится в разработке и поделилась коротким тизером проекта. Пока что игра находится на самой ранней стадии производства, и выход планируется еще не скоро. Никакой информации о дате релиза, платформах и деталях геймплея пока что не поступало.

Crysis – это серия высокотехнологичных шутеров, геймлей которых завязан на использовании нанокостюма с уникальными свойствами. Последняя часть, Crysis 3, вышла девять лет назад, а недавно Crytec выпустила ремастер всех частей трилогии.