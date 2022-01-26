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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 5

Ранний анонс Crysis 4

Опубликовано: вчера, 16:28:50, Jiburagan
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Студия Crytec сообщила, что четвертая часть шутера Crysis находится в разработке и поделилась коротким тизером проекта. Пока что игра находится на самой ранней стадии производства, и выход планируется еще не скоро. Никакой информации о дате релиза, платформах и деталях геймплея пока что не поступало.

Crysis – это серия высокотехнологичных шутеров, геймлей которых завязан на использовании нанокостюма с уникальными свойствами. Последняя часть, Crysis 3, вышла девять лет назад, а недавно Crytec выпустила ремастер всех частей трилогии.

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новыестарые5 ком.
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Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)6 час. 7 мин. назад
Да вообще на всё пофигу, игра бы вышла и без переносов, хуже первых частей не будет, хотя.....
Кандидат на место подручного
VladPlasmius (уровень 20)вчера, 23:33:36
На НЕКСТ_ГЕН, как-то пофигу. Хотелось бы увидеть хороший, бодрый шутерок, как это было с первой частью.
Игровой разум
СанчЕ (уровень 26)вчера, 20:56:42
Если вы хотите поиграть в Crysis 4 на ПК, не забудьте узнать у своего босса в NASA, можно ли установить игру на рабочий компьютер.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)вчера, 17:05:55
На саму игру как-то пофигу, но я надеюсь они удивят нас действительно настоящим некст-геном, как это было с первой частью.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 16:58:34
Созрели наконец-то dirol
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