Свежий трейлер ремастера NieR

Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий трейлер NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера оригинальной игры 2010 года. В нем создатели показали переработанные заставки и отдельные сюжетные сцены. Проект действительно стал выглядеть лучше, хотя до современных стандартов недотягивает.

Видео также включает геймплейные эпизоды, где главный герой сражается с врагами и уклоняется от летящих в него снарядов. А последний аспект, который позволяет оценить трейлер – это измененный саундтрек.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.