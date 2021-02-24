Свежий трейлер ремастера NieR

Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий трейлер NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера оригинальной игры 2010 года. В нем создатели показали переработанные заставки и отдельные сюжетные сцены. Проект действительно стал выглядеть лучше, хотя до современных стандартов недотягивает.
Видео также включает геймплейные эпизоды, где главный герой сражается с врагами и уклоняется от летящих в него снарядов. А последний аспект, который позволяет оценить трейлер – это измененный саундтрек.
NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.
Ready for more #NieR Replicant ver.1.22474487139… content?— NieR Series (@NieRGame) February 24, 2021
Today we're presenting the opening cinematic, a shot-for-shot revamp featuring newly recorded voiceovers, music, and improved graphics.
Go full screen, crank up the volume and most importantly - enjoy! pic.twitter.com/Z5mkEi5K66