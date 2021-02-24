НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
381329
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (6)Видео (4)Скриншоты (6)

Трейлер, посвященный миру Returnal

Опубликовано: 8 час. 13 мин. назад
Поделиться:  

Студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment опубликовали новый трейлер Returnal. Он всецело посвящен планете Атропос, на которой разворачиваются события игры.

В ролике показывается, что при прохождении проекта пользователи побывают на разных локациях. Список включает леса, руины древних цивилизаций с загадочными статуями, покинутые цитадели и так далее. Кроме того, на Атропосе главная героиня по имени Селена видит знакомый дом. Судя по всему, планета будет как-то влиять на рассудок женщины или проецировать ее воспоминания.

Returnal выйдет 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PS5.

Atropos
Вам также может быть интересно
Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Издательство Square Enix анонсировало выход основных игр серии Kingdom Hearts на персональных компьютерах – эксклюзивно в Epic Games Store. Компания выпустит в упомянутом сервисе Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix... Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Анонсирован Diablo II: Resurrected Слухи о ремастере второго Diablo подтвердились – компания Blizzard официально анонсировала Diablo II: Resurrected. Релиз обновленной версии состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4... Анонсирован Diablo II: Resurrected
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)6 час. 51 мин. назад
После вчерашнего анонса Days gone на пк она тоже вряд ли будет эксклюзивом, через полгода на пк выйдет. Я так думаю.
Игровые новoсти
5 час. 25 мин. назад2Перезагрузка Anthem отменена 7 час. 56 мин. назад0Свежий трейлер ремастера NieR 8 час. 13 мин. назад1Трейлер, посвященный миру Returnal вчера, 10:07:310Очередной выпуск State of Play пройдет в пятницу 23.02.2021 18:44:320Игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2021 23.02.2021 17:53:5221Days Gone выйдет на ПК 23.02.2021 17:09:162Gran Turismo 7 перенесли на 2022 год
Новости игр
На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IVИГРЫ На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV Во время BlizzConline был показан новый ролик Diablo IV, в котором разработчики представили четвертый класс, Разбойницу. Первым тремя, напомним, являются Варвар, Волшебница и Друид. Ловкая Разбойница обладает приемами как ближнего... У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 новые проблемыИГРЫ У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 новые проблемы Летом прошлого года Hardsuit Labs и Paradox Interactive объявили, что команду разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 покинули ведущий сценарист и креативный директор. На этом череда неудач не закончилась... Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: ShadowlandsИГРЫ Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: Shadowlands Ранее мы писали о том, что во время BlizzConline компания Blizzard анонсирует новое обновление для World of Warcraft: Shadowlands под названием Chains of Domination. Теперь же вы можете посмотреть трейлер...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Очередной выпуск State of Play пройдет в пятницуCtrl + стрелка вправо