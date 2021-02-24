Трейлер, посвященный миру Returnal

Студия Housemarque и издательство Sony Interactive Entertainment опубликовали новый трейлер Returnal. Он всецело посвящен планете Атропос, на которой разворачиваются события игры.

В ролике показывается, что при прохождении проекта пользователи побывают на разных локациях. Список включает леса, руины древних цивилизаций с загадочными статуями, покинутые цитадели и так далее. Кроме того, на Атропосе главная героиня по имени Селена видит знакомый дом. Судя по всему, планета будет как-то влиять на рассудок женщины или проецировать ее воспоминания.

Returnal выйдет 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PS5.