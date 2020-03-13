Свежий геймплей стратегии Stronghold: Warlords – целых тридцать минут

Студия Firefly опубликовала свежий ролик по своей новой стратегии Stronghold: Warlords. Нам показали целых тридцать минут игрового процесса – с новыми юнитами, осадными пушками, системой экономики и другими геймплейными элементами.

В течение видео разворачивается одна полноценная миссия сюжетной кампании – на территории Китая 238 года до н.э. Игроку необходимо вернуть украденную печать, сокрушив вражеского военачальника с помощью осадных орудий, командиров и верных солдат.

Также в ролике можно увидеть дополнительные производственные цепочки и работу экономики в целом. Вьетнам, Китай, Монголия и Япония, что важно, получат уникальные экономические механики. Новые ресурсы в игре тоже появятся, а самым интересным из них, как нетрудно догадаться, окажется порох.

Премьера Stronghold: Warlords должна состояться уже в 2020 году на PC.