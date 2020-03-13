НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
221021
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (5)Видео (3)Скриншоты (7)Превью

Свежий геймплей стратегии Stronghold: Warlords – целых тридцать минут

Опубликовано: 4 час. 38 мин. назад
Поделиться:  

Студия Firefly опубликовала свежий ролик по своей новой стратегии Stronghold: Warlords. Нам показали целых тридцать минут игрового процесса – с новыми юнитами, осадными пушками, системой экономики и другими геймплейными элементами.

В течение видео разворачивается одна полноценная миссия сюжетной кампании – на территории Китая 238 года до н.э. Игроку необходимо вернуть украденную печать, сокрушив вражеского военачальника с помощью осадных орудий, командиров и верных солдат.

Также в ролике можно увидеть дополнительные производственные цепочки и работу экономики в целом. Вьетнам, Китай, Монголия и Япония, что важно, получат уникальные экономические механики. Новые ресурсы в игре тоже появятся, а самым интересным из них, как нетрудно догадаться, окажется порох.

Премьера Stronghold: Warlords должна состояться уже в 2020 году на PC.

Вам также может быть интересно
Command and Conquer Remastered Collection выйдет в июне Только что компания Electronic Arts продемонстрировала дебютный трейлер Command & Conquer Remastered Collection – сборника, который содержит улучшенные версии стареньких Red Alert и Tiberian Dawn... Command and Conquer Remastered Collection выйдет в июне Оценки Nioh 2 Nioh 2 выходит уже 13 марта, и в сети появились оценки игры от зарубежных изданий. Хвалят проект за дизайн уровней, выбор оружия и боевую систему, широкие возможности кастомизации и в общем за геймплей... Оценки Nioh 2
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 58 мин. назад0Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно 3 час. 27 мин. назад1Новый дневник разработчиков HUMANKIND – о расширении города 3 час. 55 мин. назад0По дорогам тундры и коммунизма в новом трейлере SnowRunner 4 час. 20 мин. назад0Через несколько дней в Wasteland 3 начнется бета-тест 4 час. 38 мин. назад0Свежий геймплей стратегии Stronghold: Warlords – целых тридцать минут 5 час. 46 мин. назад0Трейлер A Juggler’s Tale – игры про марионетку из театра 6 час. 20 мин. назад0Fast & Furious Crossroads сменила дату релиза – вслед за фильмом «Форсаж 9»
Новости игр
Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступноИГРЫ Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно Сегодня состоялся релиз State of Decay 2: Juggernaut Edition – улучшенной версии оригинальной игры со свежим контентом и графическими апгрейдами. К событию студия Undead Labs выпустила тематический... Doom Eternal получил системные требованияИГРЫ Doom Eternal получил системные требования Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта, и компания id Software, наконец, представила системные требования игры. Ничего сверх нормы от ПК-геймеров не потребуется. Вполне достаточно будет процессора уровня... E3 2020 отменяетсяМЕРОПРИЯТИЯ E3 2020 отменяется Эпидемия коронавируса затронула весь мир, и игровая индустрия – не исключение. Главная игровая выставка года, E3 2020, грозит не состояться в этом году. Согласно новостному аналитическому интернет-изданию Ars Technica...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер A Juggler’s Tale – игры про марионетку из театраCtrl + стрелка вправо