Трейлер A Juggler’s Tale – игры про марионетку из театра

Студия Kaleidoscube разрабатывает сейчас свою дебютную игру под названием A Juggler’s Tale. Накануне новинка получила тематический трейлер, опубликованный издательством Mixtvision Games. Релиз игры должен состояться в 2021 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Главной героиней A Juggler’s Tale является марионетка по имени Эбби. Сбежав из циркового плена, она попадает в раздираемый войной средневековый мир с бандитами и оголодавшими крестьянами. В пути девушка попытается овладеть собственной судьбой и срезать привязанные к ее рукам нити, которые скрываются где-то в небе.

Вокруг нитей будет строиться уникальная механика, позволяющая Эбби не падать в пропасти. Используя эту особенность, вам предстоит избегать противников, преодолевать ловушки и разгадывать загадки.