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Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - новый трейлер под песню Фрэнка Синатры

Опубликовано: вчера, 13:36:55
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Team Ninja представила финальный трейлер своей новой игры Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Видео приоткрывает завесу таинственности, продолжая знакомить зрителей с персонажами, геймплеем и сюжетной завязкой проекта. Неожиданным, но эффектным решением авторов является музыка, сопровождающая ролик. Песня Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) “Мой путь” дарит трейлеру ламповую атмосферу, плавно подводя пользователя к прошлому главного героя Джека Гарладна и его отношения с ключевыми персонажами истории.

Студия Team Ninja уже не первый раз демонстрирует неординарный подход в выборе музыки, представляющей Stranger of Paradise. Например, в одном из роликов, представленных на суд общественности в октябре прошлого года, Джек исполнял рок-композицию в стиле Limp Bizkit, что также было весьма необычным решением. Спин-офф Final Fantasy от Team Ninja - ничто иное, как альтернативный пересказ оригинального повествования Final Fantasy о четырех Воинах Света, дающих бой силам Хаоса.

Выход Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin состоится 18 марта в версиях для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Final Trailer
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