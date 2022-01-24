НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
441120
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
Общая информацияНовости (6)Блоги (1)Видео (5)Скриншоты (8)

Разработчики Weird West рассказали о боевой системе

Опубликовано: 24.01.2022 21:20:26
Поделиться:  

В новом ролике разработчики из WolfEye Studios поведали о системе сражений и стелса находящегося в разработке ролевого экшена Weird West.

Интерактивность боев напоминает Dishonored, и не случайно: разработкой проекта занимается Рафаэль Колантонио, один из создателей серии. В сражениях Weird West упор делается на интерактивность окружения: целиться можно не только в противников, но и во все прочие объекты на карте, что позволяет устраивать хитроумные ловушки и проводить стильные расправы. Также каждый из персонажей сможет прокачать сверхъестественные умения, в том числе связанные со скрытностью и замедлением времени.

Weird West готовится к релизу 31 марта 2022 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Road to Weird West - Episode 3: Combat, Stealth, & Abilities [RUS]
Вам также может быть интересно
Expeditions: Rome – обзор Студия Logic Artists без шума и пафоса выдает уже третью игру из серии Expeditions. И здесь наблюдается очень приятная тенденция: крикливых слоганов нет, а хорошая игра на месте. И если первый проект франшизы – Expeditions: Conquistador – стал неплохим ролевым развлечением с рядом интересных идей... Expeditions: Rome – обзор РейтинGI-2021. Лучшие игры года по мнению пользователей Gamer-info! Итоги. А вот и результаты нашего с вами голосования! Какие игры ВЫ выбрали лучшими в 2021 году? Сейчас узнаем! РейтинGI-2021. Лучшие игры года по мнению пользователей Gamer-info! Итоги.
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
7 час. 55 мин. назад0Serious Sam: Siberian Mayhem уже доступна 8 час. 11 мин. назад1Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5 вчера, 14:06:250Achilles: Legends Untold - дата старта бета-теста вчера, 13:36:550Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - новый трейлер под песню Фрэнка Синатры 24.01.2022 21:20:260Разработчики Weird West рассказали о боевой системе 21.01.2022 19:26:080Дата релиза Syberia: The World Before 21.01.2022 10:03:490Точная дата релиза и новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новости игр
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - новый трейлер под песню Фрэнка СинатрыИГРЫ Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - новый трейлер под песню Фрэнка Синатры Team Ninja представила финальный трейлер своей новой игры Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Видео приоткрывает завесу таинственности, продолжая знакомить зрителей с персонажами, геймплеем и сюжетной завязкой проекта... Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5ИГРЫ Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5 Студия Rebellion Developments опубликовала новый трейлер, посвященный тактическому шутеру Sniper Elite 5. В нем Карл Фейрберн вновь отправляется на охоту за нацистами, на этот раз на территории оккупированной Франции... Соратники Элой в Horizon Forbidden WestИГРЫ Соратники Элой в Horizon Forbidden West В новом трейлере разработчики из студии Guerilla Games рассказали побольше о приключении, которое ждет Элой в Horizon Forbidden West и товарищах, что будут сопровождать ее в пути. Компанию героине составят...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дата релиза Syberia: The World BeforeCtrl + стрелка вправо