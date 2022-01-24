Разработчики Weird West рассказали о боевой системе

В новом ролике разработчики из WolfEye Studios поведали о системе сражений и стелса находящегося в разработке ролевого экшена Weird West.

Интерактивность боев напоминает Dishonored, и не случайно: разработкой проекта занимается Рафаэль Колантонио, один из создателей серии. В сражениях Weird West упор делается на интерактивность окружения: целиться можно не только в противников, но и во все прочие объекты на карте, что позволяет устраивать хитроумные ловушки и проводить стильные расправы. Также каждый из персонажей сможет прокачать сверхъестественные умения, в том числе связанные со скрытностью и замедлением времени.

Weird West готовится к релизу 31 марта 2022 года на ПК, PS4 и Xbox One.