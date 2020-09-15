Стало известно, когда выйдет Amnesia: Rebirth

Компания Frictional Games выпустила новый трейлер хоррора Amnesia: Rebirth, в котором огласила дату релиза игры. Она станет доступна к покупке на ПК и PlayStation 4 уже 20 октября 2020 года.

В свежем трейлере разработчики также продемонстрировали кадры с игровым процессом. При прохождении проекта пользователям предстоит исследовать загадочные локации, жечь спички для получения света, прятаться и убегать от страшных существ.

Напомним: в Amnesia: Rebirth демонстрируется история Таси Трианон, которая поехала в командировку, но неожиданным образом оказалась посреди Алжирской пустыни. События сюжета разворачиваются в 1937 году, и они напрямую связаны с повествованием первой части серии.