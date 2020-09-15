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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза в напряженном трейлере Twin Mirror

Опубликовано: 7 час. 39 мин. назад
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Dontnod Entertainment и Bandai Namco опубликовали новый трейлер Twin Mirror – психологического повествовательного триллера. В напряженном ролике разработчики продемонстрировали геймплейные кадры, завязку истории, персонажей и огласили дату релиза. Игра выйдет 1 декабря 2020 года на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

Twin Mirror расскажет пользователям историю главного героя Сэмюэля Хиггса. Он журналист, который приехал в небольшой американский городок Басвуд на похороны лучшего друга. Спустя некоторое время после прибытия протагонист очнулся в мотеле, а вся его рубашка была в крови. В процессе прохождения Сэмюэль, применяя дедуктивные навыки, должен выяснить, в какие неприятности он ввязался, а заодно раскрыть зловещие тайны Басвуда.

Release Date Gameplay Trailer
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