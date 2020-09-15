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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Системные требования Mafia: Definitive Edition

Опубликовано: 6 час. 48 мин. назад
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Разработчики из Hangar 13 опубликовали системные требования Mafia: Definitive Edition. Они оказались довольно лояльным – персональные компьютеры многих пользователей будут соответствовать даже рекомендуемым параметрам. А с низкими настройками ремейк первой части запустится и на компьютерах пятилетней давности.

 

 

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

DirectX: Версия 11;

Процессор: Intel Core-i5 2550K 3,4 ГГц / AMD FX-8120 3,1 ГГц

ОЗУ: 6 Гбайт;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870;

Место на диске: 50 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

DirectX: Версия 11;

Процессор: Intel Core-i7 3770 3,4 ГГц / AMD FX-8350 4,2 ГГц;

ОЗУ: 16 Гбайт;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700;

Место на диске: 50 Гбайт.

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