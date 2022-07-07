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Стала известна дата выхода The Tomorrow Children: Phoenix Edition

Опубликовано: 9 час. 14 мин. назад
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Студия Q-Games, вернувшая себе права на The Tomorrow Children, опубликовала свежий геймплейный трейлер обновленной версии игры, которая получила подзаголовок Phoenix Edition. Из ролика становится ясно, что релиз проекта назначен на 6 сентября.

Оригинальная The Tomorrow Children вышла в свет в 2016 году, но была закрыта уже через год. Игра рассказывает о неприглядном будущем после того, как провалился эксперимент по объединению умов всего человечества. Чтобы восстановить цивилизацию, игрокам предстоит отправиться в саму Пустоту.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition выйдет на PS4, а также будет содержать улучшения для PS5.

Phoenix Edition - Gameplay Trailer
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