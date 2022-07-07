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Nickless Опубликовал Nickless 1
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Впервые показан геймплей шутера RoboCop: Rogue City

Опубликовано: 8 час. 26 мин. назад
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Издательство Nacon в рамках своего мероприятия Nacon Connect презентовало новый трейлер игры RoboCop: Rogue City.

Rogue City – шутер от первого лица, рассказывающий историю о легендарном Робокопе, офицере полиции Алексе Мерфи, погибшего, но восставшего в виде киборга. Игрокам предстоит бороться с преступностью на улицах Детройта. Интересно, что в озвучке игры примет участие Питер Уэллер, сыгравший Робокопа в культовых фильмах. Игру разрабатывает польская студия Teyon, известная по шутеру Terminator: Resistance.

RoboCop: Rogue City выйдет в июне 2023 года на PC (Steam и EGS), PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Gameplay Reveal
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Игровой разум
Koriolan (уровень 18)5 час. 23 мин. назад
Пока выглядит любопытно. Интересно увидеть не только пострелушки, но и некую детективную составляющую.
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