Впервые показан геймплей шутера RoboCop: Rogue City

Издательство Nacon в рамках своего мероприятия Nacon Connect презентовало новый трейлер игры RoboCop: Rogue City.

Rogue City – шутер от первого лица, рассказывающий историю о легендарном Робокопе, офицере полиции Алексе Мерфи, погибшего, но восставшего в виде киборга. Игрокам предстоит бороться с преступностью на улицах Детройта. Интересно, что в озвучке игры примет участие Питер Уэллер, сыгравший Робокопа в культовых фильмах. Игру разрабатывает польская студия Teyon, известная по шутеру Terminator: Resistance.

RoboCop: Rogue City выйдет в июне 2023 года на PC (Steam и EGS), PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.