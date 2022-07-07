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Nickless Опубликовал Nickless 0

Microids анонсировала новый экшен Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia

Опубликовано: 9 час. 44 мин. назад, Nickless
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Французское издательство Microids и разработчики из OSome Studio анонсировали новый приключенческий экшен Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia.

В центре сюжета игры окажутся хорошо знакомые нам галлы Астерикс и Обеликс. Герои отправятся на территорию Гибернии (современная Ирландия) в 50 году до нашей эры, чтобы помочь местным жителям защититься от римлян и найти золотого барана. Как отмечают авторы, в Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia можно будет играть как одному, так и в компании до четырех человек.

Релиз игры ожидается на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

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