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Сразу несколько частей Persona выйдут на Xbox

Опубликовано: 2 час. 51 мин. назад
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Долгое время серия Persona была эксклюзивом PlayStation. Сдвиг в направлении мультиплатформенности начался с четвертой части, которая спустя время также вышла и на PC. Пятая часть пошла еще дальше и добралась до Nintendo Switch. Однако во всем этом всегда не хватало одной из главных платформ – Xbox.

И вот, в рамках выставки Xbox & Bethesda Games Showcase, разработчик и издатель Atlus объявил о поочередном релиза сразу трех частей серии на консоль Microsoft. Первой выйдет Persona 5 Royal – 21 октября этого года. Следом за ней в 2023 году состоится релиз Persona 4 Golden и Persona 3 Portable.

Все три части станут будут доступны владельцам PC, Xbox One и Xbox Series X|S.

Announce Trailer | Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC
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