Слэшер о двух сестрах Soulstice получил новый трейлер с датой выхода

Разработчики из Reply Game Studios представили стильный кинематографический трейлер слэшера Soulstice, рассказывающий историю персонажей, а также раскрывающий дату выхода игры – 20 сентября 2022 года.

Soulstice повествует о сестрах: Бриар и призрачной Лют, неразрывно связанных друг с другом и сражающихся с могучими существами – призраками. Богатая боевая система позволяет использовать мощные комбо, играя за Бриар, а в это время Лют будет помогать своими мистическими способностями.

В этой фантастической истории взросления авторы обещают динамичный сюжет, грозных врагов, захватывающие битвы с боссами. Вам предстоит исследовать темный мир, полный тайн, освоить сложную боевую систему и овладеть двойной силой сестер.

Soulstice выйдет на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S.