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roma911 Опубликовал roma911 0
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Создаем идеальное общество в новом трейлере Victoria 3

Опубликовано: 2 час. 10 мин. назад
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Студия Paradox Interactive официально представила новый трейлер Victoria 3. В этот раз игроки впервые увидели геймплей долгожданной глобальной стратегии. Как сообщают авторы, они долго работали над картой, чтобы финальный результат получился наиболее сбалансированным. В Paradox хотели подарить игрокам не слишком громоздкий интерфейс с нужным количеством функций.

Victoria 3 охватит временной промежуток с 1836 по 1936 год. За это время игрокам создадут идеальное общество в одном из множества доступных государств. Для этого нужно постоянно держать народ сытым и довольным, параллельно развивая промышленность, торговлю, внутреннюю и внешнюю экономику.

Студия не назвала точно сроки выхода игры. Впрочем, он точно должен состояться до конца этого года на PC. Тогда же и узнаем, получилось ли у студии сделать лучшую их стратегию.

Gameplay Trailer
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