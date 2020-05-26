Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в июне 2020

Совсем скоро начнется первый месяц лета, и компания Microsoft спешит порадовать обладателей подписки Xbox Live Gold подборкой бесплатных игр. Как обычно, пользователей Xbox 360 ждет два проекта, а Xbox One – четыре (благодаря обратной совместимости).
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.