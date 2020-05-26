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Анонс и релиз Warface: Breakout

Опубликовано: 1 час. 6 мин. назад
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MY.GAMES анонсировала самостоятельный спин-офф Warface, получивший название Warface: Breakout, который вышел сегодня на PS4 и Xbox One. Игроков ждут интенсивные многопользовательские перестрелки и система хранения оружия, позволяющая настраивать свое снаряжение в начале каждого раунда, используя для этого заработанные в матчах кредиты. Изначально в проекте доступно пять различных карт, более 30 видов оружия с уникальными механиками отдачи и стилями стрельбы, а также широкий спектр настроек геймплея. Warface: Breakout состоит из классического режима «Search and Destroy», в котором две противоборствующие команды по пять игроков должны либо установить, либо обезвредить бомбу.

Позже для игры будут выпускаться бесплатные сезонные обновления с новыми испытаниями и эксклюзивными косметическими наградами. Пользователям не нужно будет покупать Battle Pass для доступа к сезонным наградам. Система монетизации в Warface: Breakout будет распространяться исключительно на предметы кастомизации для настройки внешнего вида персонажей и оружия.

Launch Trailer
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