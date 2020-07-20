Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секунду

Компания Insomniac Games в официальном Twitter рассказала о том, что в грядущем стартовом эксклюзиве для PlayStation 5 – Spider-Man: Miles Morales будет поддерживаться режим 4К и 60 кадров в секунду. Ранее студия заявляла, что игра будет поддерживать лишь 4К и 30 кадров в секунду.

Вероятно, в режиме повышенной кадровой частоты будут отключены тяжелые для системы эффекты, к примеру, трассировка лучей. Помимо прочего, разработчики могут прибегнуть к динамическому разрешению в сложных игровых сценах.

Напомним, что Spider-Man: Miles Morales выйдет одновременно со стартом новой консоли от Sony в конце текущего года.