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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 4
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Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секунду

Опубликовано: 9 час. 35 мин. назад
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Компания Insomniac Games в официальном Twitter рассказала о том, что в грядущем стартовом эксклюзиве для PlayStation 5Spider-Man: Miles Morales будет поддерживаться режим 4К и 60 кадров в секунду. Ранее студия заявляла, что игра будет поддерживать лишь 4К и 30 кадров в секунду.

Вероятно, в режиме повышенной кадровой частоты будут отключены тяжелые для системы эффекты, к примеру, трассировка лучей. Помимо прочего, разработчики могут прибегнуть к динамическому разрешению в сложных игровых сценах.

Напомним, что Spider-Man: Miles Morales выйдет одновременно со стартом новой консоли от Sony в конце текущего года.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 19 мин. назад
GenEralShePard писал(а):
На форумах ходят слухи что между 30/60 фпс разницы практически нет pardon
ага, конечно, и вообще человеческий глаз воспринимает только 24 кадра rofl
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)7 час. 35 мин. назад
На форумах ходят слухи что между 30/60 фпс разницы практически нет pardon
Казуальный игрок
Starrkiller (уровень 2)9 час. 0 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ох уж эти проблемы консольщиков, эксклюзив для нового поколения все-таки будет поддерживать уже лет 10 как стандартный для ПК FPS)
Вот сейчас я оскорблен)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 9 мин. назад
Ох уж эти проблемы консольщиков, эксклюзив для нового поколения все-таки будет поддерживать уже лет 10 как стандартный для ПК FPS)
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