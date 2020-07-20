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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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17 минут игрового процесса Shadow Warrior 3 от Devolver Digital

Опубликовано: 9 час. 59 мин. назад
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Издательство Devolver Digital опубликовало на своем официальном YouTube-канале 17 минут игрового процесса грядущего экшена Shadow Warrior 3. Видео содержит полное прохождение уровня «Путь к Мокото».

Из показного геймплея можно сделать вывод, что триквел станет куда более скоростным, сохранит фирменный юмор и порадует геймеров качественной графикой. Арсенал главного героя немного расширился – помимо привычной катаны, револьвера и дробовика в игре появится и демоническое оружие. Вероятно, создатели проекта, студия Flying Wild Hog, вдохновлялись недавним Doom: Eternal. Игра нередко заимствует схожие элементы.

Напомним, что Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на основных актуальных платформах.

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