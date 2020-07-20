НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
502
Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)

Онлайн-шутер Rogue Company вышел в качестве платной бета-версии

Опубликовано: 8 час. 7 мин. назад
Поделиться:  

Соревновательный шутер от первого лица Rogue Company официально вошел в стадию закрытого бета-тестирования на всех основных актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Для покупки геймерам уже доступно три издания – стартовое, стандартное и премиальное.

В стартовом комплекте, помимо доступа к бета-тестированию, нашлось место нескольким косметическим предметам, включая костюм и дополнительного персонажа. В стандартном издании игрокам станут доступны восемь различных героев и множество бонусов.

Самое дешевое издание обойдется вам в 262 рубля в Epic Games Store для PC, 289 рублей в PS Store и $3,75 доллара в магазине Microsoft. Стандартное и премиальное издание стоят 550 и 1050 рублей соответственно.

Разработчики сообщают, что после стадии беты игра отправится во free-to-play.

Launch Trailer - Runway
Вам также может быть интересно
Трансляция Ubisoft Forward Уже скоро начнется онлайн-событие Ubisoft Forward, трансляцию которого вы сможете посмотреть прямо здесь. Во время него игроков ждут различные проекты компании Ubisoft – дебютный трейлер Far Cry 6, геймплей... Трансляция Ubisoft Forward Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО) Уже несколько дней ходят слухи о том, что в разработке находится Far Cry 6, где главную злодейскую роль сыграет актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалу Breaking Bad. Сегодня наличие новой части было... Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО)
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 7 мин. назад0Онлайн-шутер Rogue Company вышел в качестве платной бета-версии 9 час. 35 мин. назад4Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секунду 9 час. 59 мин. назад017 минут игрового процесса Shadow Warrior 3 от Devolver Digital 10 час. 32 мин. назад0HD-переиздание Shin Megami Tensei III: Nocturne выйдет на Западе 11 час. 5 мин. назад1Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V 11 час. 39 мин. назад3Следующая часть Splinter Cell может выйти в следующем году вчера, 16:30:304Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжет
Новости игр
Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei VИГРЫ Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V Во время Nintendo Direct Mini компания Atlus показала кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V, которая была анонсирована еще в 2017 году. Также стало известно, что релиз игры состоится в 2021 году... Paradox Interactive купила авторов Surviving the AftermathИГРЫ Paradox Interactive купила авторов Surviving the Aftermath Paradox Interactive сообщила о приобретении Iceflake – авторов Surviving the Aftermath. С учетом этого факта, теперь Paradox Interactive владеет 9 внутренними студиями. Iceflake была создана в 2007 году...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секундуCtrl + стрелка вправо