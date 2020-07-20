Онлайн-шутер Rogue Company вышел в качестве платной бета-версии

Соревновательный шутер от первого лица Rogue Company официально вошел в стадию закрытого бета-тестирования на всех основных актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Для покупки геймерам уже доступно три издания – стартовое, стандартное и премиальное.

В стартовом комплекте, помимо доступа к бета-тестированию, нашлось место нескольким косметическим предметам, включая костюм и дополнительного персонажа. В стандартном издании игрокам станут доступны восемь различных героев и множество бонусов.

Самое дешевое издание обойдется вам в 262 рубля в Epic Games Store для PC, 289 рублей в PS Store и $3,75 доллара в магазине Microsoft. Стандартное и премиальное издание стоят 550 и 1050 рублей соответственно.

Разработчики сообщают, что после стадии беты игра отправится во free-to-play.