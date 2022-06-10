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roma911 Опубликовал roma911 0

Спасаем человечество из тени в геймплейном трейлере Evotinction

Опубликовано: 4 час. 26 мин. назад, roma911
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Студия Spikewave Games представила геймплейный трейлер своей новой игры Evotinction – стелса от третьего лица, разворачивающегося в недалеком будущем. В ролике показали, как главный герой использует свои хакерские навыки, чтобы незаметно уничтожать роботов под управлением враждебного ИИ.

Evotinction – это игра от третьего лица, в которой основными механиками являются стелс и уникальная система взлома. Проект поднимет вопрос связи эволюции и вымирания, а именно как развитие технологий может стать причиной гибели человечества? И как далеко человек зайдет с ними?

Релиз Evotinction состоится для PS5 и PC весной 2023 года.

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