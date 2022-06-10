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Лизун и другие призраки в геймплейном трейлере Ghostbusters: Spirits Unleashed

Опубликовано: 4 час. 57 мин. назад
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Компания Illfonic, разработавшая мультиплеерный ужастик Friday the 13th: The Game, представила новый трейлер игры по «Охотникам за привидениями» – Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Spirits Unleashed – многопользовательская игра, в которой команда из четырех охотников пытается поймать призрака. Последний же, используя свои уловки, должен им противостоять. Свежий ролик посвятили призракам и их способностям.

Релиз Ghostbusters: Spirits Unleashed ожидается в 4 квартале 2022 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Gameplay trailer
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