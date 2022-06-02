Cоциальная игра про волшебство в стиле Stardew Valley обзавелась страницей в Steam

Издатели Stardew Valley Chucklefish продолжают работу над следующим своим проектом – Witchbrook. У игры слегка обновился логотип, появились страницы в Steam и Twitter. Кроме того, авторы поделились новыми скриншотами.

Witchbrook – пиксельная ролевая игра, симулятор жизни, который сами авторы в прошлом назвали смесью «Гарри Поттера» и Stardew Valley. Игрокам предстоит поступить в школу волшебства, но стать образцовой ведьмой – лишь полдела. Весомой частью симулятора станет социальный аспект, необходимо заводить знакомства, участвовать в жизни городка и ходить на романтические свидания. Летайте на метле, овладевайте новыми заклинаниями, занимайтесь фотографированием и садоводством.

Chucklefish, помимо издательской деятельности, известна разработкой Starbound и Wargroove. Дата релиза их нового проекта пока не сообщается. Поддержка русского языка в Witchbrook на данный момент не заявлена, но может быть добавлена позже.