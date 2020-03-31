В Enlisted пройдет первый общедоступный плейтест

Компании Gaijin и Darkflow объявили о том, что завтра, 1 апреля, на ПК стартует первое открытое тестирования многопользовательского шутера во времена Второй мировой войны Enlisted. Для участия необходимо подать заявку на сайте игры.

Во время плейтеста игрокам предстоит отправиться в окрестности Волоколамска времен Битвы за Москву. Будет доступно два режима: Invasion и Domination. Действия Invasion развернутся на одной карте, где одной команде необходимо будет штурмовать укрепленные позиции противника, а другой – обороняться. Domination предложит две карты, на которых игроки будут сражаться за контроль над тремя ключевыми точками. На выбор будет представлено две стороны (Германия и СССР), аутентичное стрелковое оружие, а также танки Т-26 и Panzerkampfwagen III.