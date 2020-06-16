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Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад
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Компания Deep Silver опубликовала трейлер к релизу нового DLC под названием The Soroboreans для ролевой игры с открытым миром Outward. Сегодня его могут загрузить пользователи ПК, а до консолей PS4 и Xbox One дополнение доберется 7 июля.

В The Soroboreans вы сможете исследовать новые земли, сражаться с новыми врагами и освоить новые умения. Также дополнение добавляет систему чар, что позволит менять бонусные эффекты оружия и аксессуаров, и новый статус «Порча», который если не излечить, может привести к гибели персонажа.

The Soroboreans Launch Trailer
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