Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward

Компания Deep Silver опубликовала трейлер к релизу нового DLC под названием The Soroboreans для ролевой игры с открытым миром Outward. Сегодня его могут загрузить пользователи ПК, а до консолей PS4 и Xbox One дополнение доберется 7 июля.

В The Soroboreans вы сможете исследовать новые земли, сражаться с новыми врагами и освоить новые умения. Также дополнение добавляет систему чар, что позволит менять бонусные эффекты оружия и аксессуаров, и новый статус «Порча», который если не излечить, может привести к гибели персонажа.