НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
325
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)

Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings

Опубликовано: 9 час. 15 мин. назад
Поделиться:  

Компания NetEase объявила о сотрудничестве с Warner Bros. Interactive, анонсировав новую игру во вселенной «Властелин Колец». Мобильная стратегия под названием The Lord of the Rings: Rise to War основана на событиях Третьей Эпохи Средиземья. Она началась после победы Последнего Союза Эльфов и Людей над Сауроном, а закончилась отплытием Фродо и его команды в Валинор. В игре пользователи повстречают знаковых персонажей и побывают в знакомых локациях из оригинальной трилогии.

Дату релиза The Lord of the Rings: Rise to War не назвали.

 

Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings

 

Вам также может быть интересно
Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый На четвертый день выставки Summer of Gaming портал IGN приготовил новости от таких компаний, как Bohemia Interactive, THQ Nordic, Amazon Game Studios, Bandai Namco и других. Как минимум обещают анонсировать... Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый Трансляция The Upload VR Showcase Сегодня состоится трансляция The Upload VR Showcase, которая, как понятно из названия, будет посвящена играм для шлемов виртуальной реальности. Обещают показать более 20 проектов, как уже существующих, так и новых... Трансляция The Upload VR Showcase
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трансляция The Upload VR Showcase 2 час. 38 мин. назад0Трейлер к релизу Desperados III 3 час. 21 мин. назад0Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward 9 час. 15 мин. назад0Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings 9 час. 38 мин. назад0Системные требования Star Wars: Squadrons вчера, 19:27:100Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый 15.06.2020 18:35:150Трансляция Guerrilla Collective. День третий
Новости игр
Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse - Heart of the ForestИГРЫ Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest Во время прямой трансляции Future Games Show состоялся анонс игры под названием Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Правда назвать показанный тизер полноценным анонсом сложно, ведь кроме того... Трансляция Guerrilla Collective. День второйМЕРОПРИЯТИЯ Трансляция Guerrilla Collective. День второй Сегодня в 19:00 МСК стартует второй день трансляции Guerrilla Collective. Обещают еще больше анонсов, трейлеров и специальных гостей. Посмотреть ее вы сможете прямо здесь, а тем, кто хочет узнать, что было в первый день мероприятия... Трансляция анонса Star Wars: SquadronsИГРЫ Трансляция анонса Star Wars: Squadrons После того как 12 числа Microsoft слила анонс Star Wars: Squadrons, компании EA ничего не осталось, кроме как подвердить наличие игры в разработке и провести трансляцию раньше времени. Ведь 18 числа у Electronic Arts...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Системные требования Star Wars: SquadronsCtrl + стрелка вправо