Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings

The Lord of the Rings: Rise to War

Компания NetEase объявила о сотрудничестве с Warner Bros. Interactive, анонсировав новую игру во вселенной «Властелин Колец». Мобильная стратегия под названием The Lord of the Rings: Rise to War основана на событиях Третьей Эпохи Средиземья. Она началась после победы Последнего Союза Эльфов и Людей над Сауроном, а закончилась отплытием Фродо и его команды в Валинор. В игре пользователи повстречают знаковых персонажей и побывают в знакомых локациях из оригинальной трилогии.

Дату релиза The Lord of the Rings: Rise to War не назвали.