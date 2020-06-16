Трейлер к релизу Desperados III

Состоялся релиз высоко оцененной критиками тактической стратегии Desperados III, в честь чего компания THQ Nordic опубликовала новый трейлер. В игре вместе с главным героем Джоном Купером и его командой вы отправитесь на Дикий Запад, чтобы положить конец злодеяниям компании ДеВитта.

Desperados III доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. После релиза разработчики обещают в течение года выпустить сезонный абонемент с тремя новыми заданиями, два бесплатных обновления в июле и августе, а также поддержку Mac и Linux, что станет доступна летом.