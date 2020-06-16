НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
661143
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (11)Видео (10)Скриншоты (6)ОбзорПохожие игры (4)

Трейлер к релизу Desperados III

Опубликовано: 2 час. 39 мин. назад
Поделиться:  

Состоялся релиз высоко оцененной критиками тактической стратегии Desperados III, в честь чего компания THQ Nordic опубликовала новый трейлер. В игре вместе с главным героем Джоном Купером и его командой вы отправитесь на Дикий Запад, чтобы положить конец злодеяниям компании ДеВитта.

Desperados III доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. После релиза разработчики обещают в течение года выпустить сезонный абонемент с тремя новыми заданиями, два бесплатных обновления в июле и августе, а также поддержку Mac и Linux, что станет доступна летом.

Release Trailer
Вам также может быть интересно
Persona 4 Golden вышла на ПК Невероятные новости для всех, кто не смог поиграть в Persona 4 на консолях. С сегодняшнего дня версия игры Persona 4 Golden, которая ранее выходила на PS Vita, стала доступна на ПК. Уже сейчас ее можно купить в Steam... Persona 4 Golden вышла на ПК Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый На четвертый день выставки Summer of Gaming портал IGN приготовил новости от таких компаний, как Bohemia Interactive, THQ Nordic, Amazon Game Studios, Bandai Namco и других. Как минимум обещают анонсировать... Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трансляция The Upload VR Showcase 2 час. 39 мин. назад0Трейлер к релизу Desperados III 3 час. 21 мин. назад0Состоялся релиз DLC The Soroboreans для Outward 9 час. 15 мин. назад0Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings 9 час. 38 мин. назад0Системные требования Star Wars: Squadrons вчера, 19:27:100Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый 15.06.2020 18:35:150Трансляция Guerrilla Collective. День третий
Новости игр
Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертыйМЕРОПРИЯТИЯ Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День четвертый На четвертый день выставки Summer of Gaming портал IGN приготовил новости от таких компаний, как Bohemia Interactive, THQ Nordic, Amazon Game Studios, Bandai Namco и других. Как минимум обещают анонсировать... Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the RingsИГРЫ Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings Компания NetEase объявила о сотрудничестве с Warner Bros. Interactive, анонсировав новую игру во вселенной «Властелин Колец». Мобильная стратегия под названием The Lord of the Rings: Rise to War основана на событиях... Открыт предзаказ стратегии Iron HarvestИГРЫ Открыт предзаказ стратегии Iron Harvest Компания Deep Silver опубликовала новый трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest, посвященный открытию предварительного заказа, который доступен в Steam, Epic Game Store и GOG. Кроме обычного издания...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Состоялся релиз DLC The Soroboreans для OutwardCtrl + стрелка вправо