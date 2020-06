Трейлер к релизу Desperados III

ИГРЫ

Анонсирована новая мобильная игра по вселенной Lord of the Rings

Компания NetEase объявила о сотрудничестве с Warner Bros. Interactive, анонсировав новую игру во вселенной «Властелин Колец». Мобильная стратегия под названием The Lord of the Rings: Rise to War основана на событиях...