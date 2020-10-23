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Состоялся релиз Battlefield V Definitive Edition

Опубликовано: вчера, 09:53:15
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Electronic Arts спустя почти два года после релиза шутера Battlefield V выпустила полное издание игры. В состав Definitive Edition входит базовая версия проекта, все доступные игровые предметы (оружие, техника и устройства), все элитные бойцы, 84 наборов экипировки для бойцов, 8 комплектов солдатской экипировки и 2 облика для оружия, которые были выпущены во второй год существования шутера, 3 облика для техники и 33 предмета, доступных в качестве наград глав первого года игры.

Вместе с выходом Battlefield V Definitive Edition, компания убрала из продажи «Издание второго года».

 

Состоялся релиз Battlefield V Definitive Edition

 

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