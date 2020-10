Состоялся релиз Battlefield V Definitive Edition

ИГРЫ

Сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising

Издательство Ubisoft опубликовало сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising, которая своей стилистикой и геймплеем отсылает к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике раскрывается завязка и главная цель в игре...