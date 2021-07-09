Трейлеры компаньонов в Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Сегодня поступила в продажу JRPG Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. В честь этого события Capcom опубликовала сразу пять трейлеров. Каждый из них посвящен одному соратнику со своим монстром, которые присоединятся к команде главного героя во время приключений.

Союзники обладают биографиями и уникальными характерами. Например, девушка по имени Кайна – наставница, которая сопровождает игрока в первые несколько часов и помогает освоиться в проекте.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin доступна на ПК и Nintendo Switch.