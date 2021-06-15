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Дюка Опубликовал Дюка 8
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Состоялся анонс ELEX II

Опубликовано: 6 час. 41 мин. назад
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Piranha Bytes и THQ Nordic внезапно анонсировали ролевую игру ELEX II, которая является продолжением ELEX и рассказывает о новых приключениях Джакса на планете Магалан. Над миром нависла новая угроза с неба, высвободившая опасные силы темного Элекса, и теперь герою предстоит собрать враждующие фракции для противостояния захватчикам, а также отыскать своего сына Декса.

В ELEX II вас ждет открытый мир с возможностью свободного перемещения с помощью реактивного ранца. Также вы сможете взаимодействовать с другими персонажами, которые будут запоминать ваши действия и соответственно реагировать на них, смогут присоединиться к вашей группе или покинуть ее, либо и вовсе погибнуть, что повлияет на сюжет.

ELEX II разрабатывается на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а дата релиза пока не объявлена.

Announcement Trailer
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новыестарые8 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)1 час. 52 мин. назад
Что то графика со времен первой игры не изменилась scratch_ones_head хотя мне и так зайдёт spiteful
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)4 час. 22 мин. назад
rewers писал(а):
Может случится, что они выводы сделали какие то ) Мир то был не плох, насколько я помню -претензии к тупой боевой системе в основном были
Лол, они выводы с первой готики никаких не делают, а ты про прошлую игру говоришь.

Добавлено позже:
Shtefan писал(а):
Мужественно отыграл в первую часть честные полчаса. Могу диссертацию написать на тему "стагнация в геймдеве на примере Piranha Bytes".
Пиши.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)5 час. 5 мин. назад
Shtefan писал(а):
Мужественно отыграл в первую часть честные полчаса. Могу диссертацию написать на тему "стагнация в геймдеве на примере Piranha Bytes"
Ох нашёл кого освистать pardon они кроме Готики ничего делать не умеют grin
Но то что делают из года в год меняя декорации, с лёгким напылением сюжета, играется всё так же интересно как и первая Готика, Райзен, Элекс good3
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)5 час. 8 мин. назад
О да, как я был не готов к тому, что игра весь пролог не бей лежачего, а потом сложность вкручивается в до дарксолса на барабанной установке и вертись как хочешь. Мозговыносящий мир где сплелись друиды с магией, технократы с лазерами, и наркоманы с огнестрелом и "серьезным оружием" с густо набросанными тролями, динозаврами, роботами и техно-био-мутантами. С болезненной боевкой, жрущей стамину что ваш боров, почти бесполезным дальним боем, необходимостью воровать все, чтобы хотя бы выжить, балансировать между эмоциями и элексом со вкусом прокачки, что, оказывается, повлияет на часть финальных выборов, npc, которые не носятся с избранным в каждом уголке мира, а перманентно желают намахать героя на лут/валюту/жизнь. Просто берите уже мои деньги, надеюсь, мир вырастет как вширь, так и вглубь еще больше.
Великий игрок
Marsiankin (уровень 11)5 час. 19 мин. назад
rewers писал(а):
Может случится, что они выводы сделали какие то ) Мир то был не плох, насколько я помню -претензии к тупой боевой системе в основном были
Ну там боевая система не самое главное. Наоборот интересно слабым преодолевать различные сложности при выполнении заданий. Для этого есть и помощники, которые не умирают.
А полчаса играть, это же ролевуха, часов десять минимум, чтобы понять что и о чем.
Игровой разум
rewers (уровень 17)5 час. 31 мин. назад
Shtefan писал(а):
Мужественно отыграл в первую часть честные полчаса. Могу диссертацию написать на тему "стагнация в геймдеве на примере Piranha Bytes".
Может случится, что они выводы сделали какие то ) Мир то был не плох, насколько я помню -претензии к тупой боевой системе в основном были
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 44 мин. назад
Мужественно отыграл в первую часть честные полчаса. Могу диссертацию написать на тему "стагнация в геймдеве на примере Piranha Bytes".
Великий игрок
Marsiankin (уровень 11)6 час. 9 мин. назад
О, наконец то продолжение хорошей ролевой игры про настоящих крутых мужиков!
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