Состоялся анонс ELEX II

Piranha Bytes и THQ Nordic внезапно анонсировали ролевую игру ELEX II, которая является продолжением ELEX и рассказывает о новых приключениях Джакса на планете Магалан. Над миром нависла новая угроза с неба, высвободившая опасные силы темного Элекса, и теперь герою предстоит собрать враждующие фракции для противостояния захватчикам, а также отыскать своего сына Декса.

В ELEX II вас ждет открытый мир с возможностью свободного перемещения с помощью реактивного ранца. Также вы сможете взаимодействовать с другими персонажами, которые будут запоминать ваши действия и соответственно реагировать на них, смогут присоединиться к вашей группе или покинуть ее, либо и вовсе погибнуть, что повлияет на сюжет.

ELEX II разрабатывается на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а дата релиза пока не объявлена.